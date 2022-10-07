Вже понад п’ять місяців на території Тернопільської області діє комендантська година – з 23:00 до 05:00. У цей час людям забороняється пересуватися вулицями населених пунктів.

У деяких містах України приймають рішення щодо скорочення комендантської години. Наприклад, у сусідньому Хмельницькому. Чи планує влада Тернопільщини вносити зміни і що з цього приводу думають місцеві – дізнавалися “20 хвилин”.

Що кажуть місцеві і поліція

Днями ми запитали у тернополян в соціальних мережах, чи варто скоротити комендантську годину в області? У коментарях були різні думки. Поки одні виступають «за» скорочення, інших і так все влаштовує. Так, з 52 опитаних людей, 32 особи все ж виступають проти збільшення вільного часу. Свою думку люди аргументують так.

– Нехай залишається так як є. Це однозначно. Ще не час, – каже Наталя Кіндрацька.

– Ні, не зменшувати. Нашій поліції і так роботи вистачає, – наголошує Ніка Смірнофф.

Обурився щодо можливого зменшення комендантської години і Богдан Твердун. Хлопець різко відреагував у коментарях під нашим постом.

– Може ще давайте військовий стан будемо відміняти? – запитав чоловік.

Натомість люди, які виступили «за» зменшення комендантської години, пропонували встановити обмеження з 00:00 до 05:00, або взагалі з 01:00 до 04:30. На їх думку, таке б рішення влади Тернопільщини було б ідеальним.

– Від 00:00 до 05:00 зробити і було б чудово, – каже Наталя Моряк.

– Ідеально було б від 01:00 до 04:30, – вважає пан Назар.

Речник Національної поліції у Тернопільській області Сергій Крета наголошує, щодня правоохоронці фіксують нових порушників комендантської години, але випадки бувають різні.

– Інколи люди йдуть зі святкування, поспішають з роботи чи когось зустрічають. Якщо людина їде на вокзал, то має показати роздрукований або в електронному варіанті квиток на потяг, автобус. Якщо ви когось зустрічаєте, то бажано також мати при собі хоча б в електронному варіанті квиток пасажира, кого зустрічаєте. Тоді наші працівники дивляться документи і відпускають. Але є випадки, коли люди напідпитку та ще й влаштовують провокації, тоді вже їх привозять у відділення і далі встановлюється особа, – каже пан Сергій.

Нам треба більше часу

Наразі тернопільські заклади громадського харчування працюють до 22:00, а ще хвилин 20-30 на прибирання за клієнтами та підрахунку каси. Тож, аби повернутися додому працівники кафе та ресторанів мають десь пів години, а то і менше. Дістатися до 23:00 додому за такий час можна лише на власному транспорті, і то все залежить від району проживання.

Тож, який вихід для себе знаходять працівники і що думають стосовно скорочення комендантської години? Ми дізналися у керівників закладу.

– Інколи буває, що гості хочуть сидіти довше у закладі, особливо, коли немає повітряних тривог. Але наші працівники не можуть цього дозволити, бо є правила. Вони і так мають обмаль часу після того як приберуть у закладі, все зачинять. Єдиний вихід – замовляти таксі, а зараз це дуже дорого та і великий наплив людей на вечір. Але іншого виходу у наших людей немає, – каже власник та керівник закладу «Реберня» Юрій Фролов.

Підтримує думку пана Юрія і власник ресторану «Три Миколи» Микола Дерецький. Зі слів тернополянина, нічого страшного у тому немає, аби зробити комендантську годину з 00:00 до 05:00.

– Однозначно, є незручності через комендантську годину для наших працівників. Так, наш заклад працює до 22:00, але інколи люди трохи затримуються. А нашим працівникам потім потрібно то все прибрати. У нас не прийнято залишати недоїдки до наступного дня в ресторані, бо потім буде неприємний запах. Буває таке, що працівники не встигають до 23:00 і бояться їхати додому, бо комендантська година. У такому випадку викликають таксі і на свій страх їдуть додому. Якщо б для працівників ресторанного бізнесу зробили виключення, щоб дістатися додому не до 23:00, а до 00:00, то це було б дуже добре і краще для людей, – каже пан Микола.

Власники закладів громадського харчування наголошують, вони розуміють, що ці обмеження є вимушеними і зараз не на часі говорити про збільшення часу для вільного перебування на вулиці. Та якщо б керівництво Тернопільської обласної військової адміністрації пішли на поступки, були б задоволені.

– Дякувати Богові, на Тернопільщині тихо. То я думаю, що влада могла б піти нам на поступки і зробити комендантську годину з 00:00. Особисто я не звертався до представників обласної влади, але якщо б мої колеги писали звернення стосовно цього, то я б підтримав їх однозначно, – додає пан Микола.

Влада нас не чує

Попри встановлені обмеження, таксисти як і раніше цілодобово курсують вулицями Тернополя. Адже нічні рейсові автобуси та потяги ніхто не відміняв. Зі слів керівника служби таксі «549» Віталія Барилка, за один вечір оператори приймають від 500 до 800 замовлень від тернополян.

– Наша команда працює як і до війни. Виклики після 23:00 до операторів надходять систематично. Під час виклику таксі люди як завжди вказують точку А – звідки забрати і точку Б – куди привезти. Але це неофіційно, тобто водії не мають дозволів на роботу під час комендантської години. Працівники поліції наших водіїв зупиняють щоденно, але здебільшого питають причину, перевіряють документи і відпускають на виклик. Бо наші ж працівники не просто так катаються містом, – наголошує він.

Пан Віталій додає, вже неодноразово з колегами звертатися до голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша з проханням видати дозволи на роботу служб таксі. Але домовитися так і не вдалося.

– Володимир Труш нам заявив, якщо людям треба на потяг на 03:00, то вони мають прибути з маленькою дитиною на залізничний вокзал до 23:00 і очікувати. А якщо приїхали в Тернопіль о 02:00, то мають сидіти у залі очікувань до 05:00 і тільки потім їхати додому. Що робити людині, якщо їй терміново вночі треба в лікарню? Швидкі виїжджають не на всі виклики, тому і телефонують в таксі. Якщо б нам дали дозвіл, то ми б систематично звітували, які водії працювали, куди їздили і скільки разів. Але жодних пропозицій не отримали, – каже чоловік.

У свою чергу, речниця Тернопільської ОВА Ганна Василенко зазначила, звернень від представників бізнесу щодо скорочення комендантської години не було. Якщо будуть прийняті зміни, то жителям Тернопільщини про це повідомлять.