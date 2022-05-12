“Наші захисники роблять неймовірні речі. Так можуть чинити лише ті, хто всім серцем люблять свою країну. Впевнений, що згодом професія військовослужбовця буде дуже популярною, молодь обиратиме цей фах і з честю та гідністю будуть носити звання військовослужбовець”, – зазначив Володимир Труш.