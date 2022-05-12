Начальник військової обласної адміністрації Володимир Труш нагородив службовців військової служби правопорядку.
Тиждень тому 13 захисників повернулись зі сходу. Вони з перших днів війни воювали в найгарячіших точках, зокрема у місті Попасній та Золоте на Луганщині. Перебували на перших лініях оборони, пережили масові обстріли, в тому числі фосфорними бомбами.
“Наші захисники роблять неймовірні речі. Так можуть чинити лише ті, хто всім серцем люблять свою країну. Впевнений, що згодом професія військовослужбовця буде дуже популярною, молодь обиратиме цей фах і з честю та гідністю будуть носити звання військовослужбовець”, – зазначив Володимир Труш.
Дякуємо за захист! Слава Україні!