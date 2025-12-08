На Тернопільщині на ремонті закладу освіти “зекономили” понад пів мільйона гривень: відкрито кримінальне проадження

До ГУНП в Тернопільській області 05 грудня надійшов рапорт про виявлення нових обставин у кримінальному провадженні щодо можливого привласнення бюджетних коштів.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні розпочатому за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України, слідчі встановили, що чоловік 1980 року народження, отримав кошти під приводом виконання ремонтно-будівельних робіт в одному з навчальних закладів Тернопільщини.
Отримані кошти мали бути використані для проведення ремонтів, проте, згідно зі зібраними матеріалами, зловмисник просто надіслав «фейкові» акти прийому-передачі виконаних ремонтно-будівельних робіт.
У результаті комунальний заклад освіти та відділ освіти однієї з громад Тернопільщини зазнали матеріальних збитків на загальну суму 665 197,32 гривні, повідомляють правоохоронці.
Поліція нагадує: за привласнення чи розтрату майна в особливо великих розмірах законом передбачена сувора кримінальна відповідальність.