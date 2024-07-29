На Тернопільщині на гарячому затримали чоловіків, які за 14 000 доларів обіцяли «вирішити питання» з ТЦК

На Тернопільщині правоохоронці затримали двох місцевих мешканців, які за 14 000 доларів обіцяли «вирішити питання» з ТЦК.

Поліцейські затримали на гарячому двох мешканців Тернопільщини, які вирішили нажитися на тих, хто уникає призову.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та військової контррозвідки СБУ у взаємодії зі слідчими поліції Тернопільщини викрили 29-річного жителя області та його 22-річного спільника на оборудках у ТЦК. Зловмисники обіцяли військовозобов’язаним посприяти в отриманні документів про зняття з військового обліку для подальшого виїзду за кордон на законних підставах. Свої послуги оцінили у 14 тисяч доларів.

Затримали фігурантів в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ними грошей. Обом уже оголосили підозру за ч.2 ст.28, ч.3 ст. 369-2 (зловживання впливом групою осіб) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 5 років позбавлення волі.