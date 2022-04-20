Рішення щодо відновлення роботи садочків прийматимуть органи місцевого самоврядування. Однак відкрити заклади можна лише за умови дотримання усіх заходів безпеки для дітей у випадку повітряної тривоги.

Тобто, якщо керівництво садочка під час сигналу небезпеки може оперативно та організовано вивести дітей у безпечне місце, то заклад може повертатися до роботи. Про це повідомив начальник військової адміністрації Володимир Труш.

“Ми розуміємо потребу батьків, які працюють і не мають з ким залишити своїх дітей, тому пішли на такий крок. Водночас наполягаю, щоб голови громад ретельно підійшли до цього питання. Діти повинні бути в безпеці!” – наголосив Володимир Труш.

Також поступово відновлюють роботу театри, кінотеатри та інші заклади культури. Поки що немає чітких рекомендацій від Міністерства культури, як саме працюватимуть заклади. Втім заходи будуть відбуватися з урахуванням вимог воєнного стану.

До цього залучаються заклади культури, які є національними та перебувають у підпорядкуванні Міністерства культури та інформаційної політики. Кожен заклад має працювати за своєю окремою програмою і режимом. Концерти або вистави повинні відбуватись лише в денний період. Наповненість залу має відповідати кількості людей, яке може вмістити бомбосховище.