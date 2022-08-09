5 серпня у селі Лішня на Кременеччині відбулася вже традиційна Всеукраїнська проща родин загиблих під час московсько-української війни Героїв. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор звершив Божественну літургію у каплиці-пантеоні на честь Захисників, які віддали життя за нашу свободу.

У прощі взяли участь рідні полеглих з різних областей України, представники обласної та місцевої влади, військові ОК «Захід», небайдужі українці.

Його Високопреосвященству, окрім протоієрея Андрія Любуня, співслужили Кременецький благочинний протоієрей Володимир Буграк, клірики єпархії, військові капелани.

Після Літургії з благословення митрополита Київського та всієї України Епіфанія архієрей вручив церковні нагороди тим, хто своєю працею, коштами, зусиллями долучився до спорудження храму на честь спочилих Героїв. Його будівництво триває поблизу цілющого джерела святої праведної Анни і єдиної в Україні каплиці-пантеону, де встановлено гранітні плити з іменами полеглих у російсько-українській війні. Зокрема будівничого каплиці та храму протоієрея Андрія Любуня удостоєно ордена святого великомученика Юрія Переможця.

Також архієпископ Нестор разом із духовенством освятив хрести майбутнього храму та відслужив літію за спокій душ загиблих Героїв-захисників.

Після цього рідні полеглих, їхні побратими, нинішні військовослужбовці, високопосадовці поклали квіти до хреста–пам’ятника бійцям, котрі поклали життя на війні з російськими окупантами.

Під час прощі був присутній і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Очільник області разом з присутніми щиро молився за душі наших спочилих Героїв а також за довгоочікувану перемогу українського народу над злом, що прийшло на нашу священну землю.