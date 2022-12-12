На Тернопільщині мешканці забруднюють сміттям Русилівські водоспади (фото)

Каскади Русилівських водоспадів знаходяться у важкодоступному місці далеко від цивілізації. Мешканці Тернопільщини скидають у річку в селі, і далі потік несе весь цей пластик і поліетилен на водоспади у лісі.

Про це на Фейсбук- сторінці Русилівськи Водоспади повідомила Аліна Косовская.

За словами дівчини таке з річкою зробили мешканці Тернопільщини.