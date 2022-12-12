12.12.2022 21:45

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На Тернопільщині мешканці забруднюють сміттям Русилівські водоспади (фото)

12.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Суспільство, Екологія

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Каскади  Русилівських  водоспадів знаходяться у важкодоступному місці далеко від цивілізації. Мешканці Тернопільщини скидають у річку в селі, і далі потік несе весь цей пластик і поліетилен на водоспади у лісі.

Про це на Фейсбук- сторінці Русилівськи Водоспади повідомила Аліна Косовская.

За словами дівчини таке з річкою зробили мешканці Тернопільщини.

“Пластик і поліетилен скидають у річку в селі, і далі потік несе на водоспади у лісі. Як наслідок – замість привабливої туристичної цікавинки маємо сміттєзвалище”, йдеться в дописі.

Автор: Роман Васильович

Мітки: засмічення водоспаду, Каскад Русилівських водоспадів

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