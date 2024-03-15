На Тернопільщині майже у шість разів зросла кількість хворих на скарлатину

Цього року в Тернопільській області виявили 198 випадків скарлатини. Це на 164 випадків більше, ніж за такий же період минулого року.

Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, повідомляє Суспільне.

“У нашій області в 2023 році зареєстрували 238 випадків захворюваності скарлатиною. Якщо порівняти з 2022 роком, то відбувся ріст у 4,8 разів. В 2022 році було зареєстровано 55 випадків. У 2022 році був початок реєстрації росту захворюваності. Питома вага захворюваності дітей в 2023 році — 93,3%. Захворіло 222 дитини. У попередньому році захворіло тільки 49 дітей. За ці місяці 2024 року вже зареєстровано 198 випадків скарлатини. В порівняні з аналогічним періодом 2023 року спостерігається ріст у 5,9 разів. Тобто 2 місяці 2023 року було зареєстровано тільки 34 випадки. Питома вага дітей, які захворіли в 2024 році складає 97,5%. Більшість це діти 1-9 років”.

Оксана Чайчук. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Оксани Чайчук, скарлатина — це гостре інфекційне захворювання. Головним його симптомом є висип. Він з’являється на 1-2 день хвороби. Найбільше проявляється на руках та ногах, шиї та животі.

“В основному скарлатина передається повітряно-крапельним шляхом, але реєструються і контактно-побутовий, тобто через предмети, якими користувався хворий скарлатиною, а також через харчові продукти, які можуть бути інфіковані хворим, а саме збудником скарлатини. Коли збудник потрапляє в інші органи, то вражає їх”.

Щеплення від скарлатини немає, каже Оксана Чайчук. За її словами, коли пацієнт перехворіє один раз, у нього виробляється пожиттєвий імунітет.