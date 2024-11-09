На Тернопільщині лунали вибухи: працювала ППО

9 листопада Росія атакувала Тернопільську область “Шахедами”. По ворожих дронах працювала ППО. Вибухи були зафіксовані близько 3:19 ночі. О 3:58 оголосили відбій.

Офіційної інформації про вибухи від влади поки не було.

Близько 2:00 ночі в регіоні оголосили повітряну тривогу, оскільки “Шахеди” пройшли з боку Хмельниччини.

Повітряні сили повідомлялося про щонайменше два безпілотники в повітряному просторі області, що летіли в напрямку Тернополя.

Близько 3:19 було чутно вибухи — попередньо, працювала ППО. О 3:58 тривога завершилася.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, станом на 08.00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.