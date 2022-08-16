Благодійний турнір з риболовлі організували у селі Тилявка на Тернопільщині. Під час змагань вдалося зібрати понад 25 тис. грн. Виручені кошти спрямують на потреби Збройних Сил України.

До благодійного турніру долучилося майже півсотні рибалок з різних населених пунктів області. Іван Боднарчук приїхав з Шумська. Чоловік розповів, що захоплюється риболовлею з дитинства. “Подобається та справа. Долучитися вирішив насамперед тому, щоб підтримати наші Збройні Сили. Порадували результати друзів. Але найголовніше — це хороша дружня атмосфера”.

Наприкінці турніру відбулося підсумкове зважування, за результатами якого було визначено переможців. Перше місце і титул «Супер рибак» здобув Володимир Бойчук; друге – Владислав Кухарук; третє – Костянтин Пасєка.

Окрім турніру активісти організували приготування страв польової кухні: понад 50 літрів рибної юшки, 30 кг шашлику та 25 кг смаженої картоплі. Також діяв міні-ярмарок, де можна було придбати випічку та вироби ручної роботи місцевих майстринь.