На Тернопільщині ліквідують наслідки негоди на дорогах

У фокусі дорожників Тернопільщини останні кілька днів – прибирання повалених вітром дерев. Через пориви, які сягають 75 кілометрів за годину, на проїзну частину автошляхів падають гілля та цілі рослини. Зазначимо, що інколи вітер настільки потужний, що кидає дорожні знаки.

Шляховики оперативно виїжджають на місце пригоди. Перешкоди прибирають так швидко, як можуть. Просимо громадян, які стали свідками падіння дерев чи інших предметів на державні дороги, телефонувати 102. Поліція допомагає дорожникам скоординувати роботу.

У фокусі дорожників Тернопільщини останні кілька днів – прибирання повалених вітром дерев. Через пориви, які сягають 75 кілометрів за годину, на проїзну частину автошляхів падають гілля та цілі рослини. Зазначимо, що інколи вітер настільки потужний, що кидає дорожні знаки.

Шляховики оперативно виїжджають на місце пригоди. Перешкоди прибирають так швидко, як можуть. Просимо громадян, які стали свідками падіння дерев чи інших предметів на державні дороги, телефонувати 102. Поліція допомагає дорожникам скоординувати роботу.