На Тернопільщині ліквідували управління Держпраці

У Тернопільській області ліквідували регіональне відділення Держпраці.

Ще на початку січня 2022 року Уряд ухвалив рішення про реформу регіональної структури Держпраці шляхом ліквідації 22 обласних територіальних органів та утворення нових міжрегіональних територіальних органів, юрисдикція яких буде поширюватись на територію кількох областей (Постанова КМУ від 12.01.2022 № 14 «Деякі питання територіальних органів Державної служби з питань праці»), пише Тернополяни.

Після усунення організаційних перепон, які виникли внаслідок війни, Держпраці завершила реформування територіальних органів.

Наразі нові міжрегіональні територіальні органи Держпраці розпочали здійснення своїх повноважень та функцій, а саме: Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (повноваження поширюються на територію Волинської, Закарпатської, Львівської та Рівненської обл.);

Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (повноваження поширюються на територію Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької обл.);

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (повноваження поширюються на територію Житомирської, Хмельницької та Вінницької обл.);

Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (повноваження поширюються на територію Чернігівської, Київської, Черкаської обл. та міста Києва);

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (повноваження поширюються на територію Сумської, Полтавської та Харківської обл.);

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (повноваження поширюються на територію Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької обл.);

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (повноваження поширюються на територію Одеської, Миколаївської, Херсонської обл., Автономної Республіки Крим та міста Севастополь).