На Тернопільщині ліквідовано чергову схему уникнення мобілізації за гроші (фото)

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили співробітника одного з відомства системи МВС України та його змовників – працівників Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки – на протиправній діяльності.

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Спільники підшукували чоловіків призовного віку, які не бажали проходити службу в армії, та пропонували їм послугу – отримання так званого «білого квитка» в обмін на грошову винагороду, повідомляє пресслужба Поліції Тернопільської області.

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За 5500 доларів США вони обіцяли військовозобов’язаним чоловікам отримати висновок військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби у лавах Збройних сил України. Надалі на підставі медичної довідки, ухилянти «проходили» процедуру зняття з військового обліку, що надає можливість безперешкодно виїжджати за кордон.