30.12.2022 20:47

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На Тернопільщині ліквідовано чергову схему уникнення мобілізації за гроші (фото)

30.12.2022

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили співробітника одного з відомства системи МВС України та його змовників – працівників Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки – на протиправній діяльності.
Спільники підшукували чоловіків призовного віку, які не бажали проходити службу в армії, та пропонували їм послугу – отримання так званого «білого квитка» в обмін на грошову винагороду, повідомляє пресслужба Поліції Тернопільської області.
За 5500 доларів США вони обіцяли військовозобов’язаним чоловікам отримати висновок військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби у лавах Збройних сил України. Надалі на підставі медичної довідки, ухилянти «проходили» процедуру зняття з військового обліку, що надає можливість безперешкодно виїжджати за кордон.
Під час передачі другої частини від зазначеної суми в обмін на документи, які підтверджують зняття з військового обліку, працівники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі тернопільської поліції затримали організатора схеми.
Наразі слідчі поліції Тернопільщини вручили йому підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників.
Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Автор: Роман Васильович

Мітки: поліція, білий квиток, виїзд за кордон

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