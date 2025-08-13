На тернопільщині лікар вимагав 5000 доларів за сприяння в отриманні інвалідності

Тернопільські правоохоронці затримали лікаря місцевої лікарні, який вимагав 5000 доларів хабаря за вплив на рішення щодо призначення групи інвалідності. Зловмисника спіймали «на гарячому» під час отримання грошей.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, медик однієї з тернопільських лікарень вступив у змову з пацієнткою, яка два роки лікувалася в закладі та виявила бажання оформити групу інвалідності через наявне захворювання. Лікар пообіцяв вплинути на членів експертної комісії, яка оцінює повсякденне функціонування особи, щоб забезпечити позитивне рішення. За свої «послуги» він вимагав 5000 доларів.

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після передачі грошей.

За матеріалами управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області, слідчі Головного управління Національної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою, поєднане з вимаганням). Лікарю оголошено підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 250 тисяч гривень.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всі обставини злочину та можливу причетність інших осіб.