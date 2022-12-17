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На Тернопільщині купуючи через інтернет чоловік втратив декілька тисяч гривень

17.12.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Суспільство

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Правоохоронці застерігають жителів Тернопільської області від шахраїв, які виманюють передоплату за товар і зникають. Черговий раз, купуючи дрова через інтернет, людиа втратила кошти.

Факт шахрайства, пов’язаний з купівлею дров через інтернет, зареєстрували співробітники Гусятинського відділення поліції.

Потерпілий, 50-річний житель Гусятина, розповів поліцейським, що знайшов оголошення про продаж дров в одній із соціальних мереж. Зв’язався з продавцем, який погодився доставити товар лише після оплати.

Чоловік перерахувала на банківську картку незнайомця 3 300 гривень. Після отримання коштів зловмисник вимкнув свій телефон, а покупець дрова не отримав і кошти йому не повернули.

За даним фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять громадянам бути обережними та не перераховувати гроші наперед за товар, навіть у мінімальних розмірах.

“У випадку з купівлею дров, пропонуйте розрахунок на місці після доставки. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи інтернету. Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших. У разі якщо ви все ж таки потерпіли від шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію 102.” – наголошують правоохоронці.

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: шахраї, новини Тернопільщини, суспільство, події, покупка дров

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