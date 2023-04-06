На Тернопільщині конфіскували земельні ділянки, що належать громадянам рф

За позовами Бережанської окружної прокуратури Зборівський районний суд виніс рішення про конфіскацію та передачу у державну власність 8 земельних ділянок загальною площею понад 6,5 га, що належать громадянам рф.

Прокурори встановили, що троє громадян країни-агресора не відчужили успадковані земельні ділянки у Зборівській і Озернянській ОТГ та отримують з них дохід, передавши землю в оренду сільськогосподарському підприємству.

Невиконання іноземцями вимог Земельного кодексу України є підставою для примусового припинення права власності на земельні ділянки шляхом їх конфіскації за рішенням суду.

Враховуючи, що української землі використовуються не для потреб громадян України, й це суперечить інтересам соціальної, економічної, національної безпеки та призводить до збагачення громадян держави-агресора, прокуратура звернулась із позовами до суду, які задоволені. Відтак 8 земельних ділянок підлягають конфіскації та передачі державі, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.