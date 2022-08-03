Найбільше випадків захворювання на COVID-19 в Тернопільському районі. За добу 1 серпня було зафіксовано всього 32 випадки.

За добу 2 серпня вдвічі збільшилась кількість захворювання на COVID-19. В Тернопільській області зафіксували 63 нових випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

55 осіб захворіли на COVID-19 в Тернопільському районі, з них — 25 в Тернопільській громаді.

Також за останню добу:

— летальних випадків – 0

— одужало – 20 осіб

— проведено досліджень методом ПЛР – 60

За весь час пандемії в Тернопільській області:

— захворіло – 149 773 особи;

— одужало – 146 967 осіб;

— летальних випадків – 2 430 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

— Кременецький район — 16 828 (16 509 одужало, 314 летальних)

— в т.ч. м. Кременець — 3 192 (3 126 одужало, 66 летальних);

— Тернопільський район — 89 218 (87 505 одужало, 1 403 летальних)

— в т.ч. м. Тернопіль — 38 354 (37 592 одужало, 605 летальних);

— Чортківський район — 43 727 (42 953 одужало, 710 летальних)

— в т.ч. м. Чортків — 6 510 (6 440 одужало, 57 летальних).

Географія поширення нових випадків:

— Кременецький район (1 особа)

• Борсуківська сільська ОТГ – 0

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1

• Вишнівецька селищна ОТГ – 0

• Кременецька міська ОТГ – 0

• Лановецька міська ОТГ – 0

• Лопушненська сільська ОТГ – 0

• Почаївська міська ОТГ – 0

• Шумська міська ОТГ – 0

— Тернопільський район (55 осіб)

• Байковецька сільська ОТГ – 1

• Бережанська міська ОТГ – 0

• Білецька сільська ОТГ – 2

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 1

• Великобірківська селищна ОТГ – 0

• Великогаївська сільська ОТГ – 4

• Залозецька селищна ОТГ – 0

• Збаразька міська ОТГ – 5

• Зборівська міська ОТГ – 2

• Золотниківська сільська ОТГ – 1

• Іванівська сільська ОТГ – 0

• Козівська селищна ОТГ – 5

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 3

• Нараївська сільська ОТГ – 0

• Озернянська сільська ОТГ – 0

• Підволочиська селищна ОТГ – 1

• Підгаєцька міська ОТГ – 0

• Підгороднянська сільська ОТГ – 1

• Саранчуківська сільська ОТГ – 0

• Скалатська міська ОТГ – 0

• Скориківська сільська ОТГ – 0

• Теребовлянська міська ОТГ – 4

• Тернопільська міська ОТГ – 25

— Чортківський район (7 осіб)

• Білобожницька сільська ОТГ – 0

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

• Борщівська міська ОТГ – 0

• Бучацька міська ОТГ – 0

• Васильковецька сільська ОТГ – 0

• Гримайлівська селищна ОТГ – 1

• Гусятинська селищна ОТГ – 0

• Заводська селищна ОТГ – 0

• Заліщицька міська ОТГ – 0

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0

• Колиндянська сільська ОТГ – 0

• Копичинецька міська ОТГ – 2

• Коропецька селищна ОТГ – 0

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 3

• Монастириська міська ОТГ – 0

• Нагірянська сільська ОТГ – 0

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0

• Товстенська селищна ОТГ – 0

• Трибухівська сільська ОТГ – 0

• Хоростківська міська ОТГ – 0

• Чортківська міська ОТГ – 1