Найбільше випадків захворювання на COVID-19 в Тернопільському районі. За добу 1 серпня було зафіксовано всього 32 випадки.
За добу 2 серпня вдвічі збільшилась кількість захворювання на COVID-19. В Тернопільській області зафіксували 63 нових випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб.
55 осіб захворіли на COVID-19 в Тернопільському районі, з них — 25 в Тернопільській громаді.
Також за останню добу:
— летальних випадків – 0
— одужало – 20 осіб
— проведено досліджень методом ПЛР – 60
За весь час пандемії в Тернопільській області:
— захворіло – 149 773 особи;
— одужало – 146 967 осіб;
— летальних випадків – 2 430 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
— Кременецький район — 16 828 (16 509 одужало, 314 летальних)
— в т.ч. м. Кременець — 3 192 (3 126 одужало, 66 летальних);
— Тернопільський район — 89 218 (87 505 одужало, 1 403 летальних)
— в т.ч. м. Тернопіль — 38 354 (37 592 одужало, 605 летальних);
— Чортківський район — 43 727 (42 953 одужало, 710 летальних)
— в т.ч. м. Чортків — 6 510 (6 440 одужало, 57 летальних).
Географія поширення нових випадків:
— Кременецький район (1 особа)
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 0
• Кременецька міська ОТГ – 0
• Лановецька міська ОТГ – 0
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 0
— Тернопільський район (55 осіб)
• Байковецька сільська ОТГ – 1
• Бережанська міська ОТГ – 0
• Білецька сільська ОТГ – 2
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 1
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 4
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 5
• Зборівська міська ОТГ – 2
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 5
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 3
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 1
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 4
• Тернопільська міська ОТГ – 25
— Чортківський район (7 осіб)
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 0
• Бучацька міська ОТГ – 0
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 1
• Гусятинська селищна ОТГ – 0
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 0
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 2
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 3
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 1