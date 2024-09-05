На Тернопільщині керівнику комунальної установи повідомлено про підозру у розтраті держкоштів

Співробітники Тернопільського районного управління поліції спільно з оперативниками управління СБУ та працівниками Тернопільської окружної прокуратури задокументували факт службової недбалості з боку керівника одного з комунальних підприємств обласного центру.

Займаючи посаду виконуючого обов’язки директора та здійснюючи організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські функції, фігурант не проаналізував цін на ринку та невигідного закупив для комунального підприємства тверде паливо, переплативши за нього майже 700 тисяч гривень.

Зловмисникові оголошено підозру відповідно до частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

До суду подано клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади та клопотання про застосування запобіжного заходу.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області