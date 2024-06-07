На Тернопільщині громада сплатить 400 тис. гривень за незаконну вирубку дерев

Понад пів сотні дерев незаконно вирубали на Тернопільщині, сума збитків перевищили 350 тисяч гривень.

Порушення зафіксували інспектори Державної екологічної інспекції у Тернопільській області під час планової перевірки Почаївської громади. Зокрема, на території Будківського старостинського округу, поблизу сіл Будки та Валігури Кременецького району виявлено сліди вирубки 64 сироростучих та сухостійних дерев різних порід. Розмір шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконного вирубування дерев невстановленими особами склав 358 570 грн.

У ході перевірки, з інформації Почаївської міської ради, встановлено, що для оформлення дозвільних документів до селищної ради ніхто не звертався. Згідно з вимогами статті 107 Лісового кодексу України, за таких умов збитки відшкодовує орган місцевого самоврядування, на території якого розташований ліс.

Відтак, Почаївській міській раді направлено претензію для добровільного відшкодування збитків. Також нагадуємо, що відповідно до вимог статті 33 Лісового кодексу України, до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, забезпечення охорони, захисту, дотримання правил і норм використання лісових ресурсів у межах лісів комунальної власності.