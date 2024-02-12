На Тернопільщині госпіталізували 270 чоловік з грипом, ГРВІ та COVID-19, половина з них – діти

Рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 на Тернопільщині залишається високим. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, за останній тиждень (05.02.–11.02.2024р.) кількість захворілих становить 6827 жителів області.

“Серед хворих діти до 18 років складають 54,2% (3698 ос.), серед них школярів – 61,2% від усіх захворілих дітей (2265 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 7,6%, серед школярів – на 11%. Госпіталізовано за звітний тиждень 270 осіб, із них 133 дитини (49,3%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 22,7% (госпіталізовано на 5 тижні 220 осіб)”, – зазначають в установі.

За останній тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19. З початку епідсезону зареєстровано всього 17 летальних випадків внаслідок COVID-19, з них серед осіб старше 65 років – 14 випадків, не щеплених від COVID-19 – 15.

На Тернопільщині проти грипу та ГРВІ щеплено 3669 осіб. За словами лікарів, вакцина в області наявна. Втім, кількість охочих щеплюватися залишається незначною.