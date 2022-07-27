Вчора, о 12:11 у с. Старий Нижбірок Васильковецької територіальної громади Чортківського району на полі місцевого жителя виникла пожежа післяжнивних залишків на площі 400 м кв.

Пожежу ліквідовано черговим відділенням 22-го державного пожежно-рятуального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано посіви ячменю на площі 0,5 га;

– о 12:47 поблизу с. Зелена Бучацької територіальної громади Чортківського району на полі приватного агропідприємства виникла пожежа післяжнивних залишків на площі 3 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано посіви пшениці на площі 50 га.