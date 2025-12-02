На Тернопільщині двоє чоловіків пропонували хабаря поліцейським

На Тернопільщині чоловіки намагалися «вирішити» питання непритягнення до адмінвідповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, натомість стали фігурантами кримінальних проваджень.

Обидва факти пропозиції неправомірної вигоди задокументували співробітники відділення поліції №2 Тернопільського райуправління, повідомляють у поліції області. Один з водіїв запропонував поліцейським за нескладання адмінпротоколу за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння 10 тисяч гривень, а інший – 300 доларів.

За даними фактами розпочато кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Також щодо нетверезих водіїв складено адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.