На Тернопільщині двоє батьків побилися в кабінеті директора школи: діло дійшло до суду

Події відбували у кабінеті директора Залужанського ліцею Збаразької міської ради. У кабінеті директора побилися двоє батьків, розбороняла їх літня жінка.

У Тернопільській області судили чоловіка, який у кабінеті директора школи побив потерпілого через свою дочку. Про це йдеться у постанові Збаразького райсуду, пишуть Тернопільські події.

На суді чоловік свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав частково і пояснив, що дійсно він 18 жовтня 2023 року приблизно о 13 годині 20 хвилин перебував у кабінеті директора Залужанського ліцею Збаразької міської ради, розташованого по вул.Івана Франка, 26, в с.Залужжя Тернопільського району. Між ним та потерпілим виник словесний конфлікт з приводу дочки нападника..

Потерпілий нібито перший вдарив та спровокував його, тоді він наніс йому три удари кулаками в обличчя. В кабінеті директора ще була ще мати потерпілого, яка заступилася за сина, стала між ними, після чого він розвернувся та вийшов із кабінету директора.

Це підтвердили також інші учасники суду.

Чоловіка відправили на 150 годин громадських робіт.