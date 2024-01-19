На Тернопільщині дружина передала у музей картину загиблого військового

Днями до Борщівського обласного краєзнавчого музею завітала дружина загиблого Героя Артема Аліна Червоноока. Вона вирішила подарувати музеєві картину, написану її чоловіком, “Новий світанок”.

«Для нас це – дуже цінний дарунок. Адже це не тільки мистецький твір, а й добра згадка про творчу людину, про нашого захисника», – зазначили у музеї.

Житель Скали-Подільської, старший навідник однієї з бойових військових частин, старший солдат Артем Олександрович Червоноокий, 1990 року народження, загинув 30 вересня минулого року.

Він ще до повномасштабного вторгнення вирішив пройти військову підготовку в Старичах. Воював на різних напрямках, захищаючи українську землю, загинув у Донецькій області.

Обірвалося життя молодого воїна-патріота, творчої особистості, хорошої людини.

Його захопленням було малювання. Ще до початку повномасштабного вторгнення Артем Червоноокий влився у мистецьке об’єднання «Потік», що діє при Борщівському обласному краєзнавчому музеї.

Роботи самобутнього художника неодноразово експонували на колективних виставках у картинній галереї Борщівського музею. На жаль, клята війна зруйнувала багато творчих задумів молодого митця. Але залишилася добра і світла пам’ять про молодого захисника та його картини, написані серцем і з любов’ю до України.

Чого тільки вартує його робота, подарована музеєві. На картині багатство української землі – зелень дерев, водяне плесо і романтична кладка, немов пролягла у день завтрашній. Вона не пряма, хвиляста, дещо зношена, але спрямована у «Новий світанок»…

Галина ВАНДЗЕЛЯК