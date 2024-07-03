03.07.2024 20:18

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На Тернопільщині добровольцям пропонують обрати вакансію та долучитися до лав ЗСУ

03.07.2024

Ірина Нова

60

Офіційно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

Поширити:

Добровольців з Тернопільщини запрошують долучитися до лав ЗСУ, обравши вакансію на офіційному сайті або відвідавши один з рекрутингових центрів для консультації. Про це повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП.

“Долучайтеся до ЗСУ, вибравши вакансію на офіційному сайті або відвідавши один з рекрутингових центрів для консультації. Міністерство оборони України продовжує рекрутингову кампанію, спрямовану на заохочення громадян долучитися до захисту своєї країни, підкреслюючи важливість індивідуального внеску кожного у зміцнення національної безпеки, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Тернопільський обласний ТЦК СП

Теги: ЗСУ, ТЦК на Тернопільщині, рекрутингові центри, вакасії

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах