На Тернопільщині добровольцям пропонують обрати вакансію та долучитися до лав ЗСУ

Добровольців з Тернопільщини запрошують долучитися до лав ЗСУ, обравши вакансію на офіційному сайті або відвідавши один з рекрутингових центрів для консультації. Про це повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП.

“Долучайтеся до ЗСУ, вибравши вакансію на офіційному сайті або відвідавши один з рекрутингових центрів для консультації. Міністерство оборони України продовжує рекрутингову кампанію, спрямовану на заохочення громадян долучитися до захисту своєї країни, підкреслюючи важливість індивідуального внеску кожного у зміцнення національної безпеки, – йдеться у повідомленні.