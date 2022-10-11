Рішення прийняли з врахуванням безпекової ситуації в країні.

Рада оборони Тернопільської області радить усім органам місцевого самоврядування та організаторам перенести всі масові заходи на період після 16 жовтня.

Про це повідомив на своїй сторінці голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.