Рішення прийняли з врахуванням безпекової ситуації в країні.
Рада оборони Тернопільської області радить усім органам місцевого самоврядування та організаторам перенести всі масові заходи на період після 16 жовтня.
Про це повідомив на своїй сторінці голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
«У зв’язку з масованими обстрілами українських міст та об’єктів критичної інфраструктури країни, рада оборони області прийняла рішення рекомендувати органам місцевого самоврядування та іншим організаторам відтермінувати заплановані (включно до 16 жовтня) масові заходи на інші дати. Це стосується і раніше погоджених військовою адміністрацією масових зібрань», — йдеться у повідомленні.