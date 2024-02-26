На Тернопільщині до 15 років позбавлення волі засуджено луганчанку, яка працювала на ворога

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури жительку Луганська визнано винною та засуджено до 15 років позбавлення волі за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Також на 15 років її позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах України та в органах державної влади з конфіскацією в дохід держави усього належного їй майна.
Прокурор довів у суді першої та апеляційної інстанцій, що громадянка України у лютому 2022 року добровільно обійняла посаду начальника «митного поста «Мілове» Державного митного комітету ЛНР», пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному правоохоронному органі при Старобільській окупаційній адміністрації. На цій посаді жінка працювала на окупантів до 27 квітня 2022 року.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління УСБУ в Тернопільській області.
Строк відбування покарання засудженій рахуватиметься з моменту її затримання.
Вирок вступив у законну силу.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури