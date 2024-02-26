На Тернопільщині до 15 років позбавлення волі засуджено луганчанку, яка працювала на ворога

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури жительку Луганська визнано винною та засуджено до 15 років позбавлення волі за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Також на 15 років її позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах України та в органах державної влади з конфіскацією в дохід держави усього належного їй майна.