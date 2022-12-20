На Тернопільщині для ЗСУ зібрали понад 200 тисяч гривень

Під час благодійних заходів жителі міста на півдні Тернопільщини зібрали понад 200 тисяч гривень. Про це повідомили у міській раді Чорткова.

Дивовижну казку для дітей презентували цими вихідними артисти центру культурних послуг імені Катерини Рубчакової. Справжня зимова феєрія «Крижана серце» тішила око маленьких глядачів та їх батьків. Всі кошти, що вдалося отримати за продаж квитків, – 22 тисячі гривень, колектив передали на потреби наших військових.

А на благодійному ярмарку до дня Св.Миколая який провели у центрі міста, вдалося вторгувати 189 тисяч 756 гривень.

Торти, тістечка, цукерки, кекси, канапки, борщ, уха та плов із польової кухні – все це та багато іншого сьогодні можна було покуштувати на благодійному ярмарку, що відбувся на площі Героїв Євромайдану.

Всі смаколики були надзвичайно смачні, адже готували їх власноруч колективи Чортківської міської ради, закладів культури, комунальних підприємств міста, освітніх закладів, центральної міської лікарні.

Завітав на ярмарок навіть сам Святий Миколай. Тож, дітвора та дорослі охоче робили фото із Чудотворцем. Окрім того, настрою додавали музичні композиції у виконанні народного аматорського хору «Галичина» (керівник Іван Кікис).

Всі виручені кошти підуть на потреби бійців Збройних Сил України із Чортківської громади!