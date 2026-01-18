На Тернопільщині діють жорсткі обмеження електропостачання. Опубліковано графік на 19 січня

На Тернопільщині ситуація в енергомережі залишається складною, однак масштабних відключень наразі не прогнозують. Попри це, в області продовжують діяти погодинні обмеження електропостачання.

За попередніми розрахунками, кожна підгрупа споживачів може перебувати без світла до 16 годин на добу. Водночас період із електропостачанням становитиме орієнтовно до 8 годин.

Актуальний графік відключень електроенергії на 19 січня вже оприлюднено. Водночас енергетики застерігають. Протягом доби графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Жителів Тернопільщини закликають регулярно стежити за оновленнями на офіційному сайті АТ «Тернопільобленерго», щоб своєчасно отримувати актуальну інформацію.