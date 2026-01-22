На Тернопільщині діятимуть погодинні відключення світла. Графік на 23 січня

На Тернопільщині ситуація в енергетичній системі залишається напруженою. У зв’язку з цим в області продовжують застосовувати погодинні відключення електроенергії.

За попередніми розрахунками енергетиків, 23 січня кожна підгрупа споживачів може перебувати без світла більшу частину доби. Час із електропостачанням залишатиметься обмеженим і залежатиме від загального стану енергосистеми.

Водночас фахівці застерігають. Фактичні відключення можуть не повністю відповідати оприлюдненим графікам. Упродовж дня можливі зміни через навантаження на мережу або аварійні ситуації.

Актуальний графік відключень електроенергії на 23 січня вже оприлюднено. Мешканців Тернопільщини закликають регулярно перевіряти оновлення на офіційному сайті АТ «Тернопільобленерго» та офіційних ресурсах енергетиків.