Поліцейські встановлюють обставини конфлікту на Тернопільщині за участю підлітків. Відео суперечки між молодими дівчатами з’явилося у соціальних мережах.

Відомості про подію правоохоронці зареєстрували в єдиному журналі про скоєні злочини та правопорушення.

Як з’ясувалося, інцидент виник між знайомими неповнолітніми дівчатами ще 27 червня близько 23 години у селі Осівці, що на Чортківщині. Відомо, що порушниця – 16-річна місцева мешканка, а 14-річна потерпіла – жителька сусіднього села. Суперечку зняли на телефон очевидці події.

Працівники поліції склали щодо кривдниці адміністративний протокол відповідно до ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі поліцейські встановлюють всіх свідків, очевидців та додаткові обставини даного правопорушення. Вирішується питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності й інших учасників конфлікту.

Як повідомляє видання Тернополяни, у місцевих Телеграм-каналах опублікували відео, як троє дівчат б’ють школярку на ім’я Аліна, а хлопці це все знімають на відео, при цьому викрикуючи лайливі слова. В

ході суперечки дівчата з’ясовують стосунки криками і лайкою, а далі переходять до бійки – троє на одну. Дівчину тягають за волосся, кидають на землю, б’ють по голові та в живіт, а також по ногах і обличчю. При цьому одна із нападниць заявляє: “Ви двоє тримайте їй руки”. І коли двоє інших дівчат тримають школярку, третя б’є її.