4 нових випади коронавірусної хвороби COVID-19 заф іксовано в Тернопільській області за 6 червня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»

Також за останню добу:

– летальних випадків – 0

– одужало – 4 особи

– проведено досліджень методом ПЛР – 15

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 149 094 особи;

– одужало – 146 626 осіб;

– летальних випадків – 2 430 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:



– Кременецький район – 16 803 (16 486 одужало, 314 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 3 192 (3 126 одужало, 66 летальних).

– Тернопільський район – 88 699 (87 267 одужало, 1 403 летальних).

в т.ч. м. Тернопіль – 38 137 (37 518 одужало, 605 летальних).

– Чортківський район – 43 592 (42 873 одужало, 710 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 6 489 (6 426 одужало, 57 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (1 особа):

Борсуківська сільська ОТГ – 0

Великодедеркальська сільська ОТГ – 0

Вишнівецька селищна ОТГ – 0

Кременецька міська ОТГ – 0

Лановецька міська ОТГ – 0

Лопушненська сільська ОТГ – 0

Почаївська міська ОТГ – 0

Шумська міська ОТГ – 1

Тернопільський район (1 особа):

Байковецька сільська ОТГ – 0

Бережанська міська ОТГ – 0

Білецька сільська ОТГ – 0

Великоберезовицька селищна ОТГ – 0

Великобірківська селищна ОТГ – 0

Великогаївська сільська ОТГ – 0

Залозецька селищна ОТГ – 0

Збаразька міська ОТГ – 0

Зборівська міська ОТГ – 0

Золотниківська сільська ОТГ – 0

Іванівська сільська ОТГ – 0

Козівська селищна ОТГ – 0

Козлівська селищна ОТГ – 0

Купчинецька сільська ОТГ – 0

Микулинецька селищна ОТГ – 0

Нараївська сільська ОТГ – 0

Озернянська сільська ОТГ – 0

Підволочиська селищна ОТГ – 0

Підгаєцька міська ОТГ – 0

Підгороднянська сільська ОТГ – 0

Саранчуківська сільська ОТГ – 0

Скалатська міська ОТГ – 0

Скориківська сільська ОТГ – 0

Теребовлянська міська ОТГ – 0

Тернопільська міська ОТГ – 1

Чортківський район (2 особи):

Білобожницька сільська ОТГ – 0

Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

Борщівська міська ОТГ – 0

Бучацька міська ОТГ – 0

Васильковецька сільська ОТГ – 0

Гримайлівська селищна ОТГ – 0

Гусятинська селищна ОТГ – 0

Заводська селищна ОТГ – 0

Заліщицька міська ОТГ – 2

Золотопотіцька селищна ОТГ – 0

Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0

Колиндянська сільська ОТГ – 0

Копичинецька міська ОТГ – 0

Коропецька селищна ОТГ – 0

Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0

Монастириська міська ОТГ – 0

Нагірянська сільська ОТГ – 0

Скала-Подільська селищна ОТГ – 0

Товстенська селищна ОТГ – 0

Трибухівська сільська ОТГ – 0

Хоростківська міська ОТГ – 0

Чортківська міська ОТГ – 0

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