4 нових випади коронавірусної хвороби COVID-19 заф іксовано в Тернопільській області за 6 червня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
Також за останню добу:
– летальних випадків – 0
– одужало – 4 особи
– проведено досліджень методом ПЛР – 15
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 149 094 особи;
– одужало – 146 626 осіб;
– летальних випадків – 2 430 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 16 803 (16 486 одужало, 314 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 3 192 (3 126 одужало, 66 летальних).
– Тернопільський район – 88 699 (87 267 одужало, 1 403 летальних).
в т.ч. м. Тернопіль – 38 137 (37 518 одужало, 605 летальних).
– Чортківський район – 43 592 (42 873 одужало, 710 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 6 489 (6 426 одужало, 57 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (1 особа):
Борсуківська сільська ОТГ – 0
Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
Вишнівецька селищна ОТГ – 0
Кременецька міська ОТГ – 0
Лановецька міська ОТГ – 0
Лопушненська сільська ОТГ – 0
Почаївська міська ОТГ – 0
Шумська міська ОТГ – 1
Тернопільський район (1 особа):
Байковецька сільська ОТГ – 0
Бережанська міська ОТГ – 0
Білецька сільська ОТГ – 0
Великоберезовицька селищна ОТГ – 0
Великобірківська селищна ОТГ – 0
Великогаївська сільська ОТГ – 0
Залозецька селищна ОТГ – 0
Збаразька міська ОТГ – 0
Зборівська міська ОТГ – 0
Золотниківська сільська ОТГ – 0
Іванівська сільська ОТГ – 0
Козівська селищна ОТГ – 0
Козлівська селищна ОТГ – 0
Купчинецька сільська ОТГ – 0
Микулинецька селищна ОТГ – 0
Нараївська сільська ОТГ – 0
Озернянська сільська ОТГ – 0
Підволочиська селищна ОТГ – 0
Підгаєцька міська ОТГ – 0
Підгороднянська сільська ОТГ – 0
Саранчуківська сільська ОТГ – 0
Скалатська міська ОТГ – 0
Скориківська сільська ОТГ – 0
Теребовлянська міська ОТГ – 0
Тернопільська міська ОТГ – 1
Чортківський район (2 особи):
Білобожницька сільська ОТГ – 0
Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
Борщівська міська ОТГ – 0
Бучацька міська ОТГ – 0
Васильковецька сільська ОТГ – 0
Гримайлівська селищна ОТГ – 0
Гусятинська селищна ОТГ – 0
Заводська селищна ОТГ – 0
Заліщицька міська ОТГ – 2
Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
Колиндянська сільська ОТГ – 0
Копичинецька міська ОТГ – 0
Коропецька селищна ОТГ – 0
Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
Монастириська міська ОТГ – 0
Нагірянська сільська ОТГ – 0
Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
Товстенська селищна ОТГ – 0
Трибухівська сільська ОТГ – 0
Хоростківська міська ОТГ – 0
Чортківська міська ОТГ – 0
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