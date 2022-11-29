На Тернопільщині депутати громади просять СБУ перевірити потенційних агентів кремля (документ)

У Трибухівській ОТГ депутати закликають обласну військову адміністрацію та місцеве управління СБУ перевірити прихильників російської церкви.

Відповідне звернення вони підготували до голови ОВА Володимира Труша та начальника Чортківського районного відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області Андрія Зайця, пише за Збручем.

Секретар Трибухівської сільської ради Любов Поселюжна каже, через проблеми із електроенергією звернення поки не надіслали, однак зроблять це найближчим часом.

Настоятель УПЦ (мп) Савка Ярослав та декілька сімей села Трибухівці, міста Бучач, села Дуліби та села Підзамочок, ревних прихильників московського патріархату, вперто відмовилися перейти до ПЦУ разом зі всіма парафіянами (приблизно 95 %), а також спромоглися втримати на плаву ворожий осередок. Вони на ім’я жительки Новоставці, Івасів Ярослави Олексіївни, 1935 року народження, викупили земельну ділянку та швидкими темпами побудували житловий будинок на території села Пишківці, на якому незаконно встановили купол і облаштували культову споруду, – йдеться у зверненні.

Так, виконавчий комітет та депутатський корпус Трибухівської сільської ради, а також небайдужі жителі, серед яких аграрій Петро Гадз, директор місцевого будинку культури Марія Качур та інші, просять звернути увагу на осіб, що є потенційними агентами кремля.

Ми, депутати Трибухівської сільської ради, просимо Вас перевірити так званих «прихожан» на предмет колаборації із окупантом. Вони щонеділі (приблизно з 8:00 до 12:00) організовують зібрання у житловому будинку за адресою: вулиця Шкільна, 31, с.Пишківці Чортківського району Тернопільської області. Також просимо вжити заходів щодо припинення їх антиукраїнської діяльності, – кажуть у сільській раді.

Окрім цього, у Трибухівській громаді також підготували звернення до священнослужителів з проханням започаткувати святкування всіх релігійних свят згідно з новим календарем (григоріанським чи новоюліанським). У таких спосіб, кажуть у сільській раді, буде зроблено сміливий крок відходу від старих звичаїв, нав’язаних московією.