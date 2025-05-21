На Тернопільщині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався «продати» довідку про непридатність до служби за $25 000

Працівники ДБР спільно з внутрішньою безпекою Національної поліції та СБУ затримали військовослужбовця, який намагався налагодити незаконний бізнес із продажу документів про непридатність до військової служби.

Наприкінці 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогти з оформленням довідки про непридатність з подальшим виключенням з військового обліку. Для цього фігурант обіцяв використати особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування на Тернопільщині.

Свої «послуги» військовий оцінив у $25 000 — 20 000 авансом та ще 5 000 після отримання документів. У разі відмови він погрожував навпаки – прискоренням мобілізації.

Зловмисника затримали одразу після передачі другої частини хабаря.

Йому повідомлено про підозру.

Джерело: ДБР