На Тернопільщині цьогоріч більше півсотні водіїв сіли за кермо п’яними або під наркотиками

На Тернопільщині від початку 2023 року інспектори патрульної поліції склали 56 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

У патрульній поліції Тернопільської області нагадують про відповідальність:

за ч. 1 ст. 130 – штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 – штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 – штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 – штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Водії, які нетверезі сідають за кермо, наражають на небезпеку не лише себе, але й інших учасників дорожнього руху.