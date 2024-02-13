На Тернопільщині чоловік повернувся в Україну, щоб втупити до лав ЗСУ

Уродженець Тернопільщини повернувся в Україну, щоб втупити до лав ЗСУ. Про це повідомили у міграційній службі області.
Нещодавно завершив процедуру повернення в Україну на постійне місце проживання та отримав нову ID-картку уродженець Тернопільщини. Чоловік тривалий час мешкав за кордоном, а у 2023 році повернувся на Батьківщину, щоб вступити до лав ЗСУ. Сьогодні він боронить нашу незалежність на найгарячіших напрямках фронту.
За даними міграційної служби Тернопільської області, у 2023 на постійне місце проживання в Україну з-за кордону повернулося 17 осіб.