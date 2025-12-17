17.12.2025 18:29

На Тернопільщині чоловік перерахував понад 6 тисяч гривень шахраю за новорічну ялинку

17.12.2025

Галина Кіт

24-річний мешканець однієї з громад Тернопільщини планував придбати новорічну ялинку. Відтак молодий чоловік знайшов оголошення в інтернеті та зв’язався з продавцем.

Усе закінчилося тим, що, як йдеться у дописі поліції, до них 10 грудня надійшло повідомлення щодо звернення громадянина, 2001 року народження, жителя однієї з громад Тернопільщини, який повідомив про шахрайські дії відносно нього.

Зі слів заявника, юнак у мобільному додатку знайшов оголошення про продаж новорічної ялинки. Під час листування з невідомою особою остання переконала покупця здійснити передоплату. Довірившись продавцю, чоловік добровільно перерахував 6 398 гривень зі своєї банківської картки на вказаний рахунок. Після отримання коштів зв’язок із псевдо продавцем обірвався, а товар так і не був доставлений.

Потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайства, та звернувся за допомогою до поліції.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та вживають заходів щодо встановлення особи зловмисника.

