На Тернопільщині через погану дорогу шидка не могла доїхати до хворого

15 травня на Тернопільщині у селі Старий Тараж Почаївської територіальної громади рятувальники допомогли медикам транспортувати хворого.

Рятувальники надали допомогу бригаді екстреної медичної допомоги у транспортуванні хворого, який потребував термінової госпіталізації. Через незадовільний стан дороги автомобіль медиків не зміг самостійно дістатися до місця проживання пацієнта.

Завдяки злагодженим діям рятувальників хворого доставлено до карети “швидкої” та передано медикам, повідомили у ДСНС.

До виконання завдання залучалося чергове відділення 23-ї пожежно-рятувальної постійної частини 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.