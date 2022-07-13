У середу на Тернопіллі погіршиться погода.

За даними обласного гідрометцентру, сьогодні на території краю здійметься вітер з поривами від 15 до 20-ти метрів на секунду, місцями пройдуть грози та сильні дощі. У зв’язку з цим, оголошено І рівень небезпечності – “жовтий”.

Під час такої погоди рекомендують не залишати автомобілі біля дерев та білбордів, уникати прогулянок під розлогими деревами, лініями електропередач і рекламними щитами.

Температура 13 липня залишиться низькою – вдень на Тернопіллі очікують 16-21º тепла.

Наступні два дні погода зміниться на хмарну з проясненнями. Завтра вночі пройдуть невеликі дощі, вдень – без істотних опадів. Потепліє до 22 – 27º.

В п’ятницю знову передають короткочасні дощі та грози, температура знизиться до 20-25º.