На Тернопільщині бандити вимагали кошти і відібрали авто у місцевого жителя

Тернопільські поліцейські разом з оперативниками управління стратегічних розслідувань ще наприкінці квітня знешкодили діяльність злочинної групи учасники якої погрожували розправою та вимагали гроші у підприємця.

Потерпілий мав сплатити 4 000 доларів США, аби безперешкодно займатися підприємницькою діяльністю. Як заставу, зловмисники відібрали у своєї жертви автомобіль, повідомляють правоохоронці.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили всіх членів групи. Організатор раніше судимий за крадіжки та наркозлочини.

Оперативники УСР, слідчі поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД затримали фігурантів під час отримання 3 000 доларів. Ще 1000 доларів потерпілий залишив кількома днями раніше у вказаному зловмисниками місці.

Усім затриманим особам оголосили підозру за частиною 4 статті 189 (вимагання)та частиною 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом)Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Усім затриманим особам оголосили підозру за частиною 4 статті 189 (вимагання)та частиною 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом)Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.