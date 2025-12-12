На Тернопільщині автомобіль врізався у вантажівку

Виїзд на смугу зустрічного руху – причина двох автопригод, які трапилися на дорогах Тернопільського району. У обох ДТП є травмовані.

Про це повідомили у поліції області.

Про автотрощу в селі Лозова надійшло повідомлення на спецлінію Збаразького відділення поліції. На вулиці Грушевського близько 14:20 житель Тернополя, керуючи мотоциклом SHINERAY, виїхав на смугу зустрічного руху, а після цього врізався в бетонний паркан. 32-річного чоловіка з численними тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Інформація про ще одну аварію з потерпілими надійшла на “102” того ж вечора від лікарів екстреної медичної допомоги. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

За попередніми даними, у селі Ступки на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Дніпро-Луганськ-Ізварине водій Volkswagen golf допустив виїзд на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автопоїздом у складі сідлового тягача DAF.

У результаті – до лікарні потрапили водій легкового авто та двоє пасажирів із даного транспортного засобу.

У всіх кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за обома фактами автопригод.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Будь-яке порушення на дорозі – це ризик для вашого життя та життя інших учасників руху. Дбайте про власну безпеку, керуйте відповідально та з повагою до тих, хто поруч. Жодна хвилина поспіху не варта людської травми чи зламаної долі.