Ще нещодавно для Тернопільщини намолотити мільйон тонн зерна було похвальним показником. Нині така ситуація стала нормою. Аграрії кажуть, що змінився клімат у регіоні, завезено з-за кордону більш перспективні та врожайні сорти сільгоспкультур, запроваджено більш сучасні технології вирощування. Також цьогоріч, розуміючи складну військову то соціально-економічну ситуацію в Україні, селяни більш активно та відповідально взялися до обробітку землі.

Цьогорічна хлібна нива на Тернопільщині тішить врожаями. Жнива ще не завершилися, а в області уже зібрали понад мільйон тонн зерна. Цю цифру озвучив директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської військової держадміністрації Володимир Стахів. Цьогоріч врожайність усіх культур вища ніж минулого року.

Як повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації у всіх категоріях господарств області зібрано зернові та зернобобові культури крім гречки і кукурудзи з площі 218,3 тисяч гектарів (71,7 відсотка). Намолочено 1217,7 тисячі тонн зерна. Середня урожайність зернових в області 55,8 ц/га.

Озиму пшеницю обмолочено на 156 тис. га (80%), намолочено 894 тис. тонн зерна, середня урожайність – 57 ц/га. Яру пшеницю зібрано з 3,7 тис. га (15 процентів), валовий збір 15,2 тисячі тонн при урожайність 41 ц/ га.

Щодо озимого ячменю намолочено 108 тис. тонн зерна. Середня урожайність 61,8 ц/га. Ярий ячмінь обмолочено на площі 36 тис. га (60,4% до площі посіву), намолочено 185 тис. тонн зерна, при середній урожайність– 51,3 ц/га.

Горох обмолочено стовідсотково, на 3,1 тис. га. Намолочено 11 тис. тонн зерна, середня урожайність 35,8 ц/га.

Озимий ріпак зібрано з площі 75,5 тис. га, що становить 99 відсотки, валовий збір – 284,8 тис. тонн зерна. Середня урожайність – 37,2 ц/га. Ярий ріпак зібрано з 72 процентів площ з урожайністю 26,6 ц/га.

Одночасно зі збиранням цьогорічного врожаю сільськогосподарські товаровиробники готуються до посіву озимих культур врожаю 2023 року. Прогнозується посіяти озимі зернові культури на площі 262,7 тис. га, у тому числі озиму пшеницю – на 180 тис. га, озимий ячмінь – на 17,9 тис. га та озиме жито – на 1,3 тис. га. Окрім того, озимий ріпак прогнозується посіяти на площі 63,4 тис. га.

Щодо сільгоспкультур, які ще треба буде зібрати селянам, то це картопля та овочі, гречка, соя, соняшник, цукрові та кормові буряки, кукурудза. Картоплю селяни планують зібрати з з 54,7 тис. га , овочі відкритого грунту – з 10,8 тис. га., цукрові буряки – з 20,1 тис. га, що, до речі, становить 120 відсотків до рівня минулого року. Картоплю уже зібрано з 3,3 тис. га, овочі – з 2,8 тис. га.