На Тернопільщині аферисти розсилають жителям повідомлення про нарахування коштів

На Тернопільщині аферисти продовжують пропонувати фейкові виплати громадянам. Для цього вони створюють в телеграм-каналах та на сторінках в соцмережах різні оголошення, які виглядають як допомога від міжнародних організацій.
До поліції звернулась мешканка Тернопільського району та повідомила, що її ошукали. Поліцейські з’ясували, що потерпілій у мобільному додатку надійшло повідомлення про можливість одержання матеріальної допомоги у зв`язку із військовими діями. Жінка перейшла за посиланнями та ввела свої персональні дані для отримання коштів, повідомляють правоохоронці.
В телефонній розмові із заявницею аферисти дізналися код підтвердження, який їй надійшов у повідомленні та отримали доступ до її банківської картки. Зловмисники викрали майже 22 000 гривень.
За фактом шахрайських дій слідчі розпочали кримінальне провадження.
Поліцейські наголошують:
- в жодному випадку не можна вказувати свої секретні дані банківських карток, оскільки шахраї можуть отримати доступ не лише до банківського рахунку, а також до кредитного ліміту;
- інформацію про отримання допомоги від міжнародних донорів публікується виключно на офіційних сайтах державних органів та міжнародних організацій;
- не довіряйте оголошенням в соцмережах та повідомленням, які надходять на мобільний та обіцяють будь-які виплати;
- не вводьте реквізити та конфіденційні дані платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.