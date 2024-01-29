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На Тернопільщині аферисти розсилають жителям повідомлення про нарахування коштів

29.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Оперативно, Новини

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На Тернопільщині аферисти продовжують пропонувати фейкові виплати громадянам. Для цього вони створюють в телеграм-каналах та на сторінках в соцмережах різні оголошення, які виглядають як допомога від міжнародних організацій.

До поліції звернулась мешканка Тернопільського району та повідомила, що її ошукали. Поліцейські з’ясували, що потерпілій у мобільному додатку надійшло повідомлення про можливість одержання матеріальної допомоги у зв`язку із військовими діями. Жінка перейшла за посиланнями та ввела свої персональні дані для отримання коштів, повідомляють правоохоронці.
В телефонній розмові із заявницею аферисти дізналися код підтвердження, який їй надійшов у повідомленні та отримали доступ до її банківської картки. Зловмисники викрали майже 22 000 гривень.
За фактом шахрайських дій слідчі розпочали кримінальне провадження.

Поліцейські наголошують:

  • в жодному випадку не можна вказувати свої секретні дані банківських карток, оскільки шахраї можуть отримати доступ не лише до банківського рахунку, а також до кредитного ліміту;
  • інформацію про отримання допомоги від міжнародних донорів публікується виключно на офіційних сайтах державних органів та міжнародних організацій;
  • не довіряйте оголошенням в соцмережах та повідомленням, які надходять на мобільний та обіцяють будь-які виплати;
  • не вводьте реквізити та конфіденційні дані платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.

Теги: Тернопільщина, шахрайство, грошова допомога

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