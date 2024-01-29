На Тернопільщині аферисти розсилають жителям повідомлення про нарахування коштів

На Тернопільщині аферисти продовжують пропонувати фейкові виплати громадянам. Для цього вони створюють в телеграм-каналах та на сторінках в соцмережах різні оголошення, які виглядають як допомога від міжнародних організацій.

До поліції звернулась мешканка Тернопільського району та повідомила, що її ошукали. Поліцейські з’ясували, що потерпілій у мобільному додатку надійшло повідомлення про можливість одержання матеріальної допомоги у зв`язку із військовими діями. Жінка перейшла за посиланнями та ввела свої персональні дані для отримання коштів, повідомляють правоохоронці.

В телефонній розмові із заявницею аферисти дізналися код підтвердження, який їй надійшов у повідомленні та отримали доступ до її банківської картки. Зловмисники викрали майже 22 000 гривень.

За фактом шахрайських дій слідчі розпочали кримінальне провадження.

Поліцейські наголошують: