На Тернопільщині 30 липня вимкнень світла не прогнозують

На 30 липня для Тернопільської області “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня, тому вимкнення електроенергії завтра не прогнозується.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“На завтра, 30 липня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується.

Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися. Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Не вмикати потужні електроприлади одночасно, а використовувати їх по черзі, особливо в години ранкового і вечірнього максимумів,” – повідомили енергетики.