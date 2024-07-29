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На Тернопільщині 30 липня вимкнень світла не прогнозують

29.07.2024

Ірина Нова

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Новини, Суспільство, Оперативно, Тернопільщина

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На 30 липня для Тернопільської області  “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня, тому вимкнення електроенергії завтра не прогнозується. 

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“На завтра, 30 липня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується.

Проте, якщо в енергосистемі  виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися. Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Не вмикати потужні електроприлади одночасно, а використовувати їх по черзі, особливо в години ранкового і вечірнього максимумів,” – повідомили енергетики.

Теги: графіки, світло, відключення світла, Тернопільщина актуально, АТ «Тернопільобленерго», вимкнення

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