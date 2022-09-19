У понеділок, 19 вересня, дощитиме. Не дуже сильно, але все ж. Тому, не забудьте прихопити розчепірку.

Циклон «Relli», як орки, втікає з України. Та погода добрішати – не поспішає.

За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, на Тернопільщині 19 вересня буде хмарно з проясненнями. Вночі – місцями, вдень – по всій території невеликі дощі. Вітер – західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 5 – 10º, вдень 9 – 14º тепла.

Захмариться нині й у Тернополі. Вночі – без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 7 – 9º, вдень 11 – 13º тепла.

Про погодні викрутаси попереджає і синоптик Наталка Діденко. Каже, у понеділок найхолодніше буде в західних областях, а найтепліше – на півдні та сході.

«Циклон відступатиме з нашої території, тому опадів буде значно менше – невеликі та помірні дощі пройдуть на заході, у Карпатах – з мокрим снігом. Сильний південно-західний вітер очікується у західних областях, пориви до 15-20 метрів за секунду. Обережно!», – застерігає.

Що ж, не хнюпимо носа, заряджаємося позитивом для нового робочого тижня й уважно стежмо за розвитком синоптичної ситуації на шпальтах улюбленої «Свободи».