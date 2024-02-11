На Тернопільщині 17-річних юнаків кличуть у “військкомат”

У Тернопільській області юнаків, які народилися у 2007 році, кличуть у військкомати для приписки до призовних дільниць.

Про це повідомляє Другий-відділ Чортківського Ртцк-та-сп, передає “Еспресо.Захід“.

“До уваги юнаків 2007 року народження! У другому відділі Чортківського РТЦК та СП на підставі Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” з 1 січня по 31 березня 2024 року триває приписка громадян 2007 року народження до призовної дільниці Чортківського РТЦК та СП Тернопільської області.

Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народились з 1 січня по 31 грудня 2007 року включно, які постійно або тимчасово проживають на території Чортківського району (колишнього Борщівського р-ну), а також громадяни старших років народження, які не пройшли приписку раніше”, – йдеться у повідомленні.