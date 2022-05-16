Сьогодні у Тернополі та області ще втримається тепло. Вдень повітря прогріється до 17-22º, обійдеться без опадів.

У вівторок буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Лише ввечері місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вночі температура повітря становитиме 5-10º, вдень – 16-21º тепла.

За даними обласного гідрометцентру, похолодання прийде у середу, 18 травня. Денна температура знизиться до 10-15º, нічна – до 2-7. На поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3º. Вночі буде без істотних опадів, вдень часом падатиме дощ.

Третій день тижня буде вітряним, пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Потепліє на Тернопіллі напередодні вихідних, 20 травня. Вже в п’ятницю денна температура підвищиться до 18-23º.