На Теребовлянщині виявили незаконну порубку лісу зі збитками понад 32 тисячі гривень

На Теребовлянщині правоохоронці та державні екологічні інспектори виявили факт незаконної порубки та перевезення деревини. Загальна сума завданих довкіллю збитків перевищує 32 тисячі гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.

Порушення зафіксували 22 січня під час спільного рейдового заходу на перегоні Теребовля – Деренівка. Інспектори разом із працівниками сектору водної поліції виявили незаконну порубку дерев та транспортування лісопродукції у захисних лісових насадженнях Львівської залізниці.

Як зазначають у відомстві, незаконна порубка відбулася у межах захисних лісових насаджень ВСП «Львівська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Під час рейду було зупинено транспортний засіб, який перевозив деревину без жодних документів, що підтверджують її законне походження.

«Загальна шкода, завдана навколишньому природному середовищу, становить 32 643 гривні», — повідомили в Держекоінспекції.

За виявленими фактами складено адміністративні протоколи за статтями 65 та 65-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

У Державній екологічній інспекції нагадують, що незаконна порубка та перевезення деревини є грубим порушенням природоохоронного законодавства і тягне за собою відповідальність, передбачену законом.