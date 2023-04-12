На свято Благовіщення у Бучацькому краєзнавчому музеї писали писанки для воїнів

На свято Благовіщення Пресвятої Богородиці у Бучацькому краєзнавчому музеї майстри з написання писанки Зеновій Пеньонжик і Оксана Пеньонжик-Мазур разом із учнями Бучацької гімназії ім. В. Гнатюка, Бучацьких ЗОШ № 1 і №3, Бучацької художньої школи ім. О. Ментуса писали писанки для наших воїнів.

Відрадно, що великодніми символами юні бучацькі майстри прикрасили й нашу рідну газету «Свобода».

Знаний майстер писанкарства і художньої вишивки Зеновій Пеньонжик народився 9 травня 1957 р. у с. Заривинці Бучацького району. У 1984 р. закінчив художньо-графічний факультет Кишинівського педагогічного інституту. Вчитель образотворчого мистецтва ЗОШ с. Звенигород, Підзамочок та ЗОШ №1 м.Бучач. Керівник гуртка «Лемківська писанка». Учасник всеукраїнських, обласних і районних виставок народного декоративного мистецтва та етнографічно-мистецьких свят.

Великоднє свято дуже яскраве й багате своїми обрядовими атрибутами, особливо писанками, фарбованими або орнаментованими курячими або гусячими яйцями, які вважають символом життя. Писанки беруть початок вiд прадавнiх вiрувань нашого народу. Найперше яйце, за прадавнім міфом, мало всерединi не жовток з бiлком, а зародок цiлого свiту. Розмальованi яйця уособлювали Всесвіт і присвячувалися Сонцевi й Веснi, а розписували їх напередоднi свята Весни.

Із тiєї хвилини, коли на яйце нанесли орнамент, воно ставало святою писанкою, бо ж були цi орнаменти не простими малюнками, а таємничими знаками, пов’язаними з магiчними обрядами. Сьогоднi люди розучилися «читати» писанки i навiть не здогадуються, про що нам може розповiсти той чи iнший малюнок. Писанки вважали вiрними помiчниками й захисниками наших предкiв. Дарувати писанку – означало бажати щастя, здоров’я, доброго врожаю й достатку.

Писанка – не просто сувенір чи прикраса, це символ народження життя, любові до ближнього, вона вважається шедевром декоративно-прикладного мистецтва, завдяки якому учасники цього сакрального дійства мають можливість створити свою власну писанку. Розпис писанки завжди індивідуальний. Адже ми обираємо ті візерунки, які символізують наші бажання на найближчий рік та створюємо власний символ Великодня.