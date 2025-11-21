На Сумщині загинув 33-річний сержант з Тернопільщини

Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, захищаючи Україну від ворога, загинув мешканець села Кобиловолоки 33-річний молодший сержант Субчак Богдан Степанович.

Сумну звістку повідомили у Теребовлянській міській раді.

“Його молоде життя обірвалося 16 листопада 2025 року внаслідок ворожого обстрілу поблизу селища Велика Писарівка Охтирського району Сумської області під час виконання обов’язків військової служби.

Богдан Субчак був призваний на військову службу 26.02.2025 року. Працював оператором безпілотних літальних апаратів.

Теребовлянська міська рада та міський голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Нехай Господь дарує сили витримати цей невимовний біль, а світла пам’ять про Богдана назавжди залишиться в серцях мешканців громади”, – йдеться у повідомленні.

Дата та час зустрічі домовини з тілом Богдана Субчака буде повідомлено згодом.